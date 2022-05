For første gang i ti år vil lønmodtagere få reallønsnedgang - så hårdt bliver de ramt

Ifølge FH betyder de seneste års lave stigning på dagpengene i forhold til lønnen et fald på mere end 5 procent eller cirka 1000 kroner om måneden. Og med den stigende inflation er der behov for handling her og nu, lyder opfordringen fra FH-formanden.

- Dagpengemodtagerne får nu et slag med den store hammer. Det er uholdbart og urimeligt over for de ledige, der står uden job i en utryg tid, siger hun.

Ledigheden er i øjeblikket historisk lav, men der er stadig mere end 70.000 danskere, der står uden for arbejdsmarkedet.

Stort fokus på Christiansborg

Politisk er der over en bred kam stort fokus på, at det de seneste måneder er blevet dyrere at være dansker.

Der er allerede gennemført konkrete initiativer, varmechecks og højere kørselsfradrag, og regeringen har lagt op til, at der også er en ældrecheck på vej.

Men ifølge politisk redaktør på TV 2 Hans Redder, er disse initiativer ikke nok til at tilfredsstille de mange danskere, herunder dem der mødes rundt omkring i landet i dag for at fejre arbejdernes internationale kampdag, der føler, at pengene ikke rækker så langt.

- Inflationen og den voksende økonomiske utryghed, som mange danskere oplever i øjeblikket, er ved at blive et af de allerstørste temaer på Christiansborg. Og noget, som potentielt også kan blive afgørende for det folketingsvalg, der så småt nærmer sig i horisonten, siger Hans Redder.