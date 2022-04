En sand rotteplage: Kommune reagerede for sent

Det er de færreste, der nyder synet af en fuldvoksen rotte på børneværelset.

Og det var da heller ikke smil og glade dage, da Lisa Skandshus Stensgaard fra Hjortshøj nord for Aarhus fik uventet besøg af sådan en plysset fætter.

- Jeg lukkede døren og løb den anden vej. Det skulle jeg ikke have noget at gøre med, siger hun.

Hun anmeldte rottebesøget til Aarhus Kommune for at få gnaveren fjernet, men fordi det var midt i en weekend, var kommunen ikke lige til at få fat i.