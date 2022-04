Børn blev ramt af opkast og diarré ved stævne: Nu er årsagen fundet

1600 børn fik tilsendt spørgeskema, ligesom flere blev undersøgt, og prøver blev analyseret.

Svarene har fået Nikolas Kühn Hove til at vurdere, at det var roskildesyge, der satte en stopper for håndboldstævnet.

- Der skal meget få viruspartikler til, før folk bliver syge, siger Nikolas Hove.

Han fortæller desuden, at håndsprit ingen effekt har i forhold til spredningen af partiklerne, men at man derimod kan forhindre det med en solid omgang håndvask.