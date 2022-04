To mænd indlagt efter knivstikkeri - den ene er nu fængslet i foreløbig fire uger

Opdateret med resultat af grundlovsforhør.

Politiet var torsdag aften massivt til stede i Hans Hartvig Seedorf Stræde i det centrale Aarhus, hvor gaden i en periode var afspærret.

To unge mænd er indlagt efter hændelsen, oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND fredag morgen. De er udenfor livsfare.

- Vi arbejder på højtryk på sagen, men har ikke yderligere nu, fortæller vagtchef Morten Bang fra Østjyllands Politi.

Fredag formiddag oplyser politiet i døgnrapporten, at en 22-årig klokken 14 fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Han sigtes for grov vold ved at have stukket en 20-årig flere gange med kniv.

Ved eftermiddagens grundlovsforhør blev den 22-årige varetægtsfænglset i fire uger.

Tidligere på dagen fremgik det ifølge oplysninger fra Østjyllands Politi, at den sigtede var udskrevet igen efter at være blevet behandlet for skader. Da grundlovsforhøret blev afholdt, var han dog ikke mødt op, da han fortsat var indlagt, fremgår det af en opdatering fra politiet efter grundlovsforhøret. Den 22-årige blev derfor fængslet in absentia.

Den sigtede og hans forsvarer overvejer, om de vil kære kendelsen, fremgår det.

Det 20-årige offer er fortsat indlagt, men har ikke været i livsfare.