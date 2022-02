Fire råd til at tale med dit barn om krigen i Ukraine

Men siger man for eksempel, at soldater er "kommet til" at skyde et fly ned, kan det hurtigt blive misforstået, siger Sofie Münster.

- Skal et barn omsætte den bemærkning, kan det hurtigt komme til at tænke, om soldater så også kan komme til at skyde et fly ned i Danmark.

4) Minimer ikke dit barns frygt

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at man ikke forsøger at "minimere" sit barns frygt.

Selvom det kan være nærliggende at sige, at barnet ikke skal være bange, er det ifølge Sofie Münster en dårlig idé.

Børns frygt er nemlig reel og forsvinder ikke bare. I stedet skal den mødes og anerkendes.

- Man kan sige noget i stil med: "Jeg kan godt forstå, du har det sådan. Det er virkelig svært at forstå, sådan har jeg det også", siger Sofie Münster.