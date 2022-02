Venstre vil af med russisk venskabsby

Uacceptabel handling

Rådmanden mener, at det vil sende et signal til Rusland om, at deres handling er absolut uacceptabel.

- Derfor vil Venstre i Aarhus Kommune gøre, hvad vi kan for at ophæve Aarhus Kommunes aftale med Sankt Petersborg som venskabsby. Konkret vil Venstre fremsende et byrådsforslag og bede om byrådets opbakning hertil, siger Christian Budde.

Han opfordrer alle kommuner til at se kritisk på deres samarbejdsaftaler med russiske venskabsbyer mv.