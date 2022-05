Er Gudenåen en å eller en flod? Her er man ikke i tvivl

Lever floddyr i åen

Det vendte urmager og amatørzoolog Hjalmar Ussing fra Randers imidlertid op og ned på.

Han kom til verden i 1875 og udviklede en livslang lidenskab for naturen.

Og efter at han i 1907 fandt en såkaldt dybvandstæge i Gudenåen, var et vigtigt argument på plads. Den er nemlig defineret ved kun at leve i floder.