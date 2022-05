Undersøgelse af Kattegatbro udskydes igen

Ulrik Larsen har svært ved svare på, om det er en usædvanligt lang arbejdsproces.

- Vi har aldrig lavet så stort et projekt i Danmark, så vi har ikke noget at sammenligne med. Jeg kan bare sige, at vi har lavet et grundigt stykke arbejde, som man også kan se i det, der allerede er blevet delt med offentligheden på baggrund af de aktindsigter, der er søgt, siger han.