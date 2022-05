Derfor føles alt så dyrt for tiden: Største prishop i næsten 40 år

- Gør vi det op i kroner, skal en børnefamilie i dag bruge omkring 30.000 kroner mere for at opretholde det samme årlige forbrug som for et år siden. Det er et alvorligt stort indhug i en families husholdningsbudget.

- Inflation er ikke længere noget, der primært tales om, men nu noget danskerne mærker meget mere kontant på indkøbsturen, skriver han.