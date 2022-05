Festival præsenterer kødfri madmenu

Festivalen skrotter kødet for at gavne klimaet og vil vise, at det er muligt at spise godt vegetarisk.



Northside Festival har samarbejdet med Dansk Vegetarisk Forening og Økologisk Landsforening, som til sammen udgør Plantebaseret Videnscenter, om tiltaget.



Festivalen vil inspirere til flere bæredygtige tiltag. Inden det helt kødfri tiltag var det i forvejen kun 20 procent af maden, der var kød til den seneste festival i 2019.