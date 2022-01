Er epidemien ved at være slut? Vi står i hvert fald et bedre sted nu, siger eksperter

Lundgren ser imidlertid en række åbne spørgsmål efter den nuværende Omikron-bølge, herunder om immuniteten er tilstrækkelig. Han vurderer, at der bliver behov for at eftervaccinere med en vaccine, der er tilrettet Omikron.

Så det er ikke helt så sikkert, at vi kan byde en vedvarende normal tilværelse velkommen?

- Nej, der er en hel del aber dabei. En mere forsigtig vurdering vil nok være, at vi lige skal igennem næste vinter. Dermed ikke sagt, at den bliver lige så slem som den her vinter. Det her er på ingen måde slut, men vi er et bedre sted nu, end vi var i november sidste år.