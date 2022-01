Det oprindelige argument for vaccination af børn forsvinder langsomt, siger eksperter

Med Omikron-varianten på fremmarch er fordelen ved vaccination af de mindste børn ifølge Ole Frilev Olesen tvivlsom. Samtidig holder argumentet om, at vaccination af børnene mindsker smittespredningen, heller ikke længere.

Men, fremhæver professoren, det giver alligevel stadig god mening at få den grundlæggende vaccination. Ikke så meget for at stoppe smittespredningen, men især for at give børnene immunitet og for at beskytte dem mod alvorlig sygdom, siger han.

- Der er trods alt en del børn, der bliver hospitalsindlagt på grund af Omikron. De bliver ikke alvorligt syge, kommer ikke på en intensivafdeling, og ingen dør, men det giver alligevel mening, at de får den grundlæggende vaccination og dermed beskyttelse, siger han.

Han mener dog ikke, at børnene skal have et tredje stik, og han fremhæver, at en del studier nu viser god beskyttelse ved ét stik efter overstået smitte.

- Hvis børnene ikke har været smittet, er det en god ide at få de grundlæggende to vacciner. Omvendt, hvis de ikke er blevet vaccineret, men har haft smitten, så synes jeg, at det er en god ide, at de får en enkelt booster-vaccine en til tre måneder efter, at de er blevet raske, siger han.