Vuggestue lukker ned: Samtlige ansatte er syge

- Det er rigtigt, at det ikke er krystalklart, hvad "ekstraordinært" er, fordi det er forskelligt. Jeg ville ikke være i stand til at kunne lave nogle meget klare retningslinjer, der så vil kunne komme til at lukke flere institutioner, end godt er, siger Thomas Medom (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi hører Kristine Schroll sige, at hun gerne bare vil have nogle lidt klarere retningslinjer. Kunne det ikke give mening at sætte jer ned og lave et regelsæt, som gav bare en smule mere klarhed?

- Det, alle på daginstitutionsområdet efterspørger lige nu, er, at regeringen kommer på banen og giver mulighed for, at vi kan indskrænke åbningstiden, så vi kan bruge ressourcerne bedst muligt. Så behøver det ikke nødvendigvis være en hel lukning, men så kan man stadig en åbningstid, så de fleste forældre kan få hverdagen til at hænge sammen.