Ekspert: Isoler dig i en uge, hvis du holder jul med ældre eller syge

Til sammenligning blev der ugen forinden registreret smitte blandt 116 plejehjemsbeboere, viser tal fra Statens Serum Institut.

Smitten på landets plejehjem har ramt bredt i hele Danmark i alle fem regioner, men især Region Hovedstaden har været hårdt ramt, hvor der blev registreret coronavirus på næsten hvert femte plejehjem.

- Vi er meget bekymrede for, at vores sygehuse vælter, og at der derfor vil være rigtig mange ældre mennesker, som kommer til at dø, inden vaccinen når ud, siger Jonatan Schloss.

Ældre i størst risiko

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ældre over 85 år, der er i størst risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

Men Jonatan Schloss påpeger, at også folk på 60 år eller derover kan være i fare, hvis de bliver smittet med coronavirus og samtidig har underliggende, kroniske sygdomme som eksempelvis sukkersyge eller en lungesygdom.