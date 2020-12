Tragedie på plejecenter: Tre ud af otte beboere er døde - flere er isoleret

Hun fortæller, at weekendens tre dødsfald har lagt en tung dyne af sorg over huset. Sabine Moratz og stedets personale har forsøgt at være meget nærværende og tale med beboerne og hinanden om den sorg, der har ramt dem alle.

- Man har jo meget stærke relationer til hinanden, så det påvirker os rigtig meget, siger hun.

Men de tre smittede beboere er nødt til at blive i deres lejligheder, hvor de får besøg af personale og læge, hvis der er behov for det.

Det er kun ved kritisk sygdom, at de kan få besøg af pårørende.

- Hvis de er meget dårlige, så må de gerne få besøg af deres familie. Det er en vurdering, man tager fra gang til gang, siger Sabine Moratz.

I øjeblikket er det det samme personale, der kommer i huset for at beskytte de ældre.

I oktober ville Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), lukke plejecentret for at beskytte medarbejdere og beboere mod smitte, men det afviste Styrelsen for Patientsikkerhed. De forklarede, at antallet af smittede på Samsø var lavt, og ingen medarbejdere eller beboere var smittet.

Dengang sagde borgmesteren:

- Hvis man først skal vente på at smitten komme ind på plejehjemmet, før man lukker det, så synes jeg, det er alt, alt for sent. Vi skulle gerne undgå, det kommer derind, sagde Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi forsøger at indhente en ny kommentar fra borgmesteren.