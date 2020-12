Heunicke: Mulighed for første danske vacciner mellem jul og nytår

Frygten for en tredje bølge ligger fortsat og ulmer hos sundhedsministeren, som trods den positive vaccinenyhed fastholder, at situationen er meget alvorlig.

- Virussen er stadig under kontrol i Danmark, men der er grund til at sætte ind yderligere, når tallene er så høje, siger han.

Afviser at begrænse juletrafikken

Eksperter har dagen igennem råbt på tiltag, der begrænser danskernes bevægelsesfrihed.

Særligt med henblik på at forhindre, at borgere i det hårdt ramte hovedstadsområde rejser mod vest for at holde jul.

Sundhedsministeren afviser, at det er det rette greb at tage i brug på nuværende tidspunkt, da der er tale om en generel høj samfundssmitte.

- Smitten er bredt i samfundet, så det nytter ikke at lukke én landsdel ned nu, siger han.

Søger personer til at vaccinere

Tirsdag har Region Midtjylland meldt ud, at de mangler hænder til at hjælpe med at foretage selve vaccinationerne. Derfor er håbet, at mange vil melde sig til at hjælpe via hjemmesiden www.assistance.rm.dk, hvor man også kan læse mere om lønnen og arbejdet.

- Vi står over for en kæmpestor opgave, når alle voksne borgere i Danmark får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19. Det er over en million borgere alene her hos os i Region Midtjylland, så det får vi brug for hjælp til, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor opfordrer jeg alle, som har en relevant sundhedsfaglig uddannelse – også dem, som har forladt arbejdsmarkedet - til at tilbyde deres hjælp og bidrage til, at vi får løst denne meget vigtige samfundsopgave.