Region Midtjylland gør klar: Søger personer til at vaccinere

De er allerede gået i gang med det flere steder rundt om i verden. Og snart kan østjyderne formentlig også se frem til at blive tilbudt en vaccine mod covid-19.

I Region Midtjylland er forberedelserne til at skulle vaccinere i fuld gang, og nu melder regionen ud, at man søger personer, der kan hjælpe med at vaccinere folk.

- Vi står over for en kæmpestor opgave, når alle voksne borgere i Danmark får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19. Det er over en million borgere alene her hos os i Region Midtjylland, så det får vi brug for hjælp til, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor opfordrer jeg alle, som har en relevant sundhedsfaglig uddannelse – også dem, som har forladt arbejdsmarkedet - til at tilbyde deres hjælp og bidrage til, at vi får løst denne meget vigtige samfundsopgave.