Covid-19 vil blive en "endemi" i 2024, vurderer vaccineproducent

Ifølge Pfizer er forudsætningen for, at pandemien overgår til en endemi, at der er opnået tilstrækkelig høj immunitet i befolkningen, og at sygehusbelægningen og dødstal er under kontrol som under almindelige sæsoninfluenzaer, skriver CNBC.

- Hvornår og præcis hvordan det vil ske, vil afhænge af sygdommens udvikling, hvor hurtigt samfundet får udbredt vaccinerne og behandling. Samt en retfærdig fordeling af vacciner til lande, hvor der er få beskyttede, siger Mikael Dolsten, videnskabelig chef hos Pfizer.

De anslår, at nogle regioner vil fortsætte med at have en pandemi i en til to år mere, mens andre lande hurtigere vil gå over til en "endemisk tilstand" med kun små og håndterbare virusudbrud.

Vil nok toppe i løbet af vinteren

Også Hans Jørn Kolmos mener det er realistisk, at vi skal ind i 2024, før vi er ude af pandemien - og dermed i en "endemisk tilstand".

- Men jeg vil tro, at det topper i løbet af vinteren og herefter gradvist begynder at tilpasse sig til at blive noget, vi ser en gang imellem, ligesom når man får en forkølelse, siger han og baserer det på, hvilket mønster man har set med andre smitsomme sygdomme.

Samtidig peger han på, at vaccinerne vil være noget af det, der skal skubbe os mod at nå en endemi i stedet for en pandemi.

Blandt andre sygdomme, der også kategoriseres som 'endemier' er forkølelser, lungebetændelse og blærebetændelse, forklarer han.