Bonus på vej til Salling-ansatte efter vildt corona-comeback

Danskernes hjemmeferie har været en guldgrube for Danmarks største detailvirksomhed, Salling Group.

Henover sommeren er fødevaresalget steget med otte procent sammenlignet med sidste år, og på grund af det dårlige sommervejr i juli, har danskerne hamstret tv-apparater.

Det stigende salg får nu Salling Groups administrerende direktør Per Bank til at forudse, at koncernens resultat for i år vil ligge flere hundrede millioner kroner over den tidligere årsrekord på 2,3 milliarder kroner.

- Det har været et underligt år, hvor vores salg var helt nede ikke mindst på tekstilvarer, og vi så ind i det værste år nogensinde. Men hen over sommeren gik salget stærkt frem, og vi har på nogle varegrupper oplevet endnu større fremgang end otte procent. BR (det tidligere Fætter BR, der nu er ejet af Salling, red.) er for eksempel gået 40 procent frem i salg efter en massiv satsning på nye butikker, siger Per Bank til TV 2.

Danskerne har taget coronasituationen alvorligt, og derfor oplever kæden med de største butikker også den største fremgang. Bilka har således løftet det samlede salg med 16 procent, fordi danskerne har foretrukket butikker med god plads.

15 millioner kroner i bonus

De gode tider smitter af på medarbejderne i Danmark. De 9000 ansatte vil modtage en samlet bonus på 15 millioner kroner i bonus fra Ferdinand Sallings Mindefond, der ejer 15 procent af Salling Group.

- Det er klart, at vi skylder medarbejderne en stor tak for vendingen i vores forretning. Derfor udbetaler vi halvdelen af årets donationer til medarbejderne, siger Per Bank.

Beløbet svarer til 1600 kroner i gennemsnit per medarbejder, siger Per Bank

International tendens

Det stærke resultat fra Salling Group følger en international tendens, hvor blandt andre amerikanske Walmart er kommet med gode resultater.

Også Salling Groups ærkekonkurrent herhjemme, COOP, ventes at få et fint plus.

- Vi har vundet lidt markedsandele, vurderer jeg, men ellers følger vi nogenlunde markedstendenserne, siger Per Bank fra Salling Group.