Gymnasieelever mistrives: Ekspert er voldsomt bekymret

I Aarhus Kommune er de corona-restriktioner, der blev indført den 10. august, blevet forlænget yderligere med 14 dage.

Det betyder også, at det fortsat anbefales, at alle elever på ungdomsuddannelserne bliver hjemme og får virtuel undervisning.

Men de unge er efterhånden presset til det yderste.

- Man har forbundet sit hjem med det sted, hvor man kunne afstresse fra skolen. Nu forbinder jeg det med et usundt og giftigt læringsmiljø, hvor man ikke får optimal undervisning, siger Homa Hutak, der går i 3.G på Aarhus Handelsgymnasium i Viby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og der også grund til at være alvorligt bekymret for gymnasieeleverne, mener stressrådgiver Thomas Pape.

- Det er meget på spil nu. Vi er nødt til at tage de unge mere alvorligt. Jeg spår, at gymnasierne får et stort problem med at fastholde de studerende til efteråret, siger stressrådgiver ved stressklinikken SPINE i Aarhus, Thomas Pape, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne har været sendt hjem fra skole siden marts.

Hvorfor må vi feste, men ikke komme i skole?

Hvorfor må restauranter, caféer og forretninger holde åbent, når elever på ungdomsuddannelserne i Aarhus ikke må komme i skole?

Det er det, de aarhusianske gymnasieelever i øjeblikket sætter spørgsmålstegn ved.

- Det gør mig meget vred og frustreret, fordi jeg kan se fest og druk ved åen, og caféer og barer må holde åbent, hvor folk sidder tæt - men ungdomsuddannelserne må ikke starte igen, siger Malou Nordenhof, der går i 3.G på Aarhus Handelsgymnasium til TV2 ØSTJYLLAND.

Natten til mandag hang gymnasieelever fra Aarhus bannere op rundt omkring i byen for at protestere mod, at barer og caféer nu må holde åbent til klokken 02, mens de fortsat ikke må komme i skole.

Jeg frygter, at vi kommer til at se en opblusning af angst hos de unge. Derudover spår jeg, at når de unge mister motivationen, så vil vi opleve, at flere dropper ud. Thomas Pape, stressrådgiver, SPINE, Aarhus

Det er siden blevet præciseret, at Aarhus Kommune er undtaget de nye lempelser i nattelivet. Caféer og barer må dog fortsat holde åbent til midnat.

Rektorer, direktører og bestyrelsesformænd på de aarhusianske ungdomsuddannelser er enige med de studerende.

De har derfor torsdag, sendt regeringen en indtrængende opfordring til at genoverveje anbefalingen af en fortsat nedlukning af byens ungdomsuddannelser.

- Vi skal tage dem alvorligt

Ifølge stressrådgiver Thomas Pape er det helt afgørende, at vi anerkender de unge mennesker og den svære situation, de står i.

- Man kunne sagtens sige til dem, at vi alle sammen er i samme båd - men det er vi ikke. Der er forskel på at være 16 år og være i gang med sin identitetsdannelse. De voksne er færdige med det. De unge mennesker har alvorligt brug for at være sammen med andre, siger han.

Stressrådgiveren vejleder til dagligt unge studerende og deres forældre. Han frygter flere konsekvenser, hvis ikke der snart findes en anden løsning.

- Jeg frygter, at vi kommer til at se en opblusning af angst hos de unge. Derudover spår jeg, at når de unge mister motivationen, så vil vi opleve, at flere dropper ud, siger han.

Thomas Pape peger på, at skolerne, lærerne og rektorerne i fællesskab må finde nye løsninger.

- Begge parter har brug for det her. Hvis ikke de unge trives og er trygge, så lærer de ingenting.

Restriktionerne i Aarhus, som stod til at ophøre den 24. august, forlænges nu foreløbigt til den 4. september.