Rådmand kritiserer statsministeren: - Corona er ikke et etnisk problem

- Når vi nøgternt kigger på smittetallene i Danmark, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke vestlig baggrund, som er smittet, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i lørdags.

Hun har ved de seneste pressemøder henvendt sig direkte til etniske minoriteter.

- Det lille mindretal har altid et ansvar for det store fællesskab, og alle bliver nødt til at påtage sig ansvaret for at lytte efter hvad myndighederne siger, lød det fra statsministeren.

Det er rigtigt, at smittetrykket er højere visse steder, men det kan i hvert fald ikke forklares med, hvilken etnicitet de har. Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

De udtalelser er faldet Kulturrådmanden i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad, for brystet. Han mener, at statsministeren mistænkeliggør minoriteter – og at hun på det grundlag ikke fremstår som hele Danmarks statsminister.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen bekæmper corona og gør en indsats for at bremse smittespredningen - men det er også vigtigt, at vi ikke gør det til et etnisk problem, siger kulturrådmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

For to uger siden kom det frem, at borgere med ikke-vestlig baggrund stod for 70 procent af nye smittede i uge 32, viste tal fra Statens Serum Institut.

Et globalt problem

For et par dage siden talte statsministeren igen om det etniske mindretal – denne gang om indvandredrenge, der gør det utrygt at køre i S-tog.

Torsdag morgen satte kulturrådmanden fra Radikale Venstre sig til tasterne. I et Facebook-opslag henvendt til statsministeren skrev han blandt andet, at han selv som ung er blevet sat i bås alene på grund af sin hudfarve.

Han mener, at Mette Frederiksens udtalelser har konsekvenser.

Men er det ikke en god idé at få det italesat det her, så man kan sætte ind de rigtige steder?

- Coronavirus er et globalt problem – ikke et etnisk. Det er rigtigt, at smittetrykket er højere visse steder, men det kan forklares med hvor tæt folk bor, og hvilke jobs de har - det kan i hvert fald ikke forklares med, hvilken etnicitet de har, siger rådmanden.

Ud af 78 nye smittetilfælde i uge 31 i Aarhus Kommune, var 61 af tilfældene personer med somalisk herkomst. Det oplyser Statens Serum Institut.

Den besked affødte efterfølgende en række hændelser, hvor somaliske borgere i Aarhus blev diskrimineret. Herefter trådte borgmesteren i karakter for at minde aarhusianerne om, at Aarhus er for alle.

Forfatter og radiovært: - Debatten er vigtig

Spørger man forfatter, radiovært og tidligere politiker, Ali Aminali, så er der intet diskriminerede i statsministerens udtalelser.

Tværtimod er debatten vigtig, mener han.

- Der er ikke noget galt i at have en skarp tone. Jeg har en idé om, at jo mere vi italesætter, hvilke specifikke grupper, der er problemstillinger med, jo nemmere er det at komme i gang med debatten, siger Ali Aminali til TV2 ØSTJYLLAND.

I hans øjne giver det ikke mening at diskutere retorikken i debatten.

- Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at Rabih Azad-Ahmad og Radikale Venstre fokuserer mere på tonen og brug af ord end selve problemstillingen. For mig at se, er der et mønster i forhold til deres politik – de vil hellere tale om tonen end om konkrete løsninger, og det bidrager ikke til noget fornuftigt, siger han.