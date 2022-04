Boligpriserne stiger trods forhindringer: - Det er ikke holdbart i længden, siger økonom

Må nedjustere boligdrømme

Mens de stigende huspriser er en fordel for boligsælgerne, er de en ulempe for boligkøberne.

For ud over at de skal bruge flere penge på at købe bolig, er boligrenten også seksdoblet på ét år og ligger nu på 3 procent.

Det kan betyde, at visse boligsøgende må justere på deres boligdrømme, når boligen skal findes.

- De boligsøgende oplever, at de har færre penge at købe for og må prutte om prisen. Vi ser allerede, at afslagene er stigende, og at der er færre handler, fortæller Mikkel Høegh.

Han tilføjer, at det derfor kun er et spørgsmål om tid, før markedet bremser mere op.