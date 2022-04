Gratis husleje og havudsigt: Færge søger ny forpagter af café

En flydende arbejdsplads, hvor du betaler nul kroner i husleje og altid har havudsigt. Sådan lyder en del af jobbeskrivelsen til stillingen som forpagter af Anholtfærgens café.

I et år har færgens gæster ikke haft mulighed for at købe mad ombord, men det håber overfartsleder Iben Wan nu at lave om på.

- Vi har sat alt ind på at finde en forpagter til færgecaféen. Oplevelsen af øen begynder på færgen, og vi vil selvfølgelig gerne give en positiv oplevelse, siger hun.