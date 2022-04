En æra er forbi: Efter 26 år sætter populær fiskemand butikken til salg

Den 63-årige fiskehandler håber dog ikke, at det bliver enden for butikken.



- Jeg kunne godt tænke mig, hvis der er nogen, der har lyst til at køre det videre, men jeg skal nok yde den assistance, som jeg kan, siger han.

Operation holdt ikke Preben væk

Det er da heller ikke en overdrivelse, når Preben Gorecki siger, at han er i butikken hver dag. Hverken weekender eller operationer har stoppet ham.

- For to år siden i påsken var jeg i Aarhus for at få lavet en dobbelt bypass. Men så var jeg da her i butikken igen dagen efter, siger han.