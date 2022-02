Bliver du ikke smittet, mens alle omkring dig har corona? Det kan nyt studie måske forklare

I øjeblikket vælter sygemeldinger ind på arbejdspladser i hele landet.

Med omkring 50.000 registrerede smittede dagligt – og et mørketal, der formentlig er to til fire gange højere – er det sikkert et spørgsmål om tid, før man selv får covid-19.

Eller hvad?

For en del danskere har oplevet, at deres kæreste, venner og familie alle bliver smittet, men at de selv går fri. Også selvom de er sammen med personerne, mens de er syge og har symptomer.