Dropper hospitalet: Flere og flere passer selv deres for tidligt fødte

For ti år siden var sygeplejersken Helen Schwartz med til at starte projektet Tidligt Hjemmeophold (THO) op i Aarhus. Siden da har tilbuddet fået vokseværk, og 200 forældre med for tidligt fødte børn i Østjylland valgte sidste år selv at passe de små derhjemme.

En af de mødre, der har valgt at benytte sig af tilbuddet, er Dijana Raljevic, der er mor til Elias, der er blevet født seks uger for tidligt.

- Man er mega bekymret, for man ved ikke, hvad det er for et barn, man får. Om det her barn er færdigudviklet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.