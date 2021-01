Beboere og personale på plejehjem blev vaccineret - nu har de corona

Han opfordrer derfor til, at man opfatter sig som ubeskyttet frem til to uger efter, at man har fået første stik.



- Smitte blandt vaccinerede kender man fra USA. Vaccinen har ikke en effekt fra det øjeblik, den bliver sprøjtet ind. Det er ikke et udtryk for, at vaccinen ikke virker, siger Lundgren.

Bliver man syg under 14 dage efter ens vaccinestik, har man dermed fået coronavirus, som personer, der ikke er vaccineret.

Gør tidspunkt for andet stik til en reel problematik

En af Steffen Petersens kolleger på Kongsgården, 61-årige Kirsten Jensen, er også blevet smittet efter at have modtaget vaccinen.

Hun sidder lige nu i isolation, hvor hun har tør hals og er "snothamrende" forkølet.

Her frygter hun, at hendes sygdomsforløb påvirker hendes mulighed for det andet stik.