Tidligere Trump-støtte om kaos i USA: Det er tudetosset

Anders Krojgaard Lund fra Horsens har været tilhænger af Donald Trumps politik under hans embedsperiode de seneste fire år. Men udviklingen siden valget har fået ham til at ændre mening:

- Han stod for den rigtige politik

- Jeg har støttet Trump i de seneste fire år i den forstand, at jeg synes, han stod for den rigtige politik.

- Men jeg må bare sige, at hans ageren omkring valget og især på valgnatten, og alt det vi har set efterfølgende - det er tudetosset. Det er forkert fra start til slut, siger Anders Krøjgaard Lund, der betegner sig selv som en konservativ debattør.

Han er også folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Horsens.

Prøver at vælte spillepladen

Hvis Donald Trump mener det alvorligt, at valgsystemet i USA skal ændres, burde han have arbejdet for den sag fra starten af, og ikke først efter at han har tabt valget, mener østjyden:

- Lige nu står han bare som en dårlig taber. Man kan sige, at han er slået hjem i ludo, og nu prøver han at vælte spillepladen for de andre, siger Anders Krojgaard Lund.