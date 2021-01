TrygFonden redder social café: Det betyder alt!

Det er et musikprojekt, hvis mål er at øge den mentale sundhed for gæsterne i caféen, fordi musik er godt for tankerne.

- Det er fantastisk. Det kan ikke beskrives med ord. Vi har fundet ud af, at musikken er et forrygende redskab til at skabe fællesskaber, man får det godt af, siger Bente Fogh-Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Musikken hjælper

Musikcafeen hjælper sårbare borgere i Syddjurs Kommune med at få det bedre. Både fordi det giver fællesskabsfølelse at være en del af et band og fordi musik gør glad. Det fortæller Daniel Demsitz, der er musikpædagog på projektet og i tæt kontakt med borgerne.