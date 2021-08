Butikskæde har vokseværk: Bygger halv kilometer langt kæmpelager

Byrådet i Hedensted Kommune godkendte i marts salget af grunden til en pris på 23,9 millioner kroner.

- 194.000 m2 er et usædvanligt stort areal til én bygherre, og vi er både stolte over og glade for at kunne imødekomme Normals behov for så stort et areal, der samtidig har en usædvanlig god beliggenhed i forhold til både infrastruktur og rekruttering, sagde borgmester Kasper Glyngø i forbindelse med handlen.