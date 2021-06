Officielt: Aarhus-milliardær skyder kæmpe millionbeløb i Superliga-klub

Anders Holch Povlsen, hvis milliardselskabs hovedkvarter blot ligger en spytklat fra hans nye midtjyske investering, køber sig ind i klubben som led i en kapitaludvidelse, der skal skabe fundamentet for klubbens Vision 2025-plan.

Den skal være med til at placere FC Midtjylland blandt Europas 50 bedste fodboldklubber.

Udvidelse af stadion

Pengene skal blandt andet bruges til at opføre et nyt træningsanlæg til både superligatruppen og unge akademispillere, ligesom hovedtribunen på FCM's hjemmebane, MCH Arena i Herning, skal udvides.

- Vi tror meget på drømmen, drivkraften og de menneskelige værdier, som også afspejler sig i vores tilgang til investeringer, siger Anders Holch Povlsen til FCM's hjemmeside.

- Derfor er vi glade for at kunne være med til at skabe nogle nye gode rammer for mange af de unge mennesker, der med talent og vedholdenhed kan gå hen og blive rollemodeller - også for områdets børn og unge.