80 smittede og over 200 elever hjemsendt i kommune

- De smitteudbrud, vi ser i Horsens lige nu, er ikke alarmerende. I de tilfælde hvor vi kan se, at smitten spreder sig hurtigt, benytter vi os af tidligere erfaringer, vi har gjort os, og som vi ved fungerer. Som for eksempel at sende en skoleklasse hjem, siger han.

Han oplever også, at få tilbagemeldinger fra skoleledere, der fortæller, at de er begejstrede for, at man igen kan møde i skole og være sammen på tværs af de forskellige hold, og derfor har man også i kommunen fokus på, hvordan eleverne kan fortsætte i skole, mens der stadig bliver smittet færrest muligt.