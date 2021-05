Tidligere V-politiker vil med Pape i Folketinget

Ved sin side kan Pape få en ganske erfaren politiker. Med over ti år i Silkeborg Byråd og næsten 3000 personlige stemmer ved seneste folketingsvalg, bliver 54-årige Gitte Willumsen en stærk kandidat for Det Konservative Parti, hvis man spørger den lokale vælgerformand.

- At Gitte Willumsen har lyst og mod på at stille op for os i Silkeborgkredsen, kan vi kun være glade for. Hun har et unikt lokalkendskab, og hun arbejder for vigtige konservative mærkesager, siger Jørn Ravn, der er formand for Silkeborg vælgerforening.