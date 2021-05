Skovejer har fået nok af skovgæster: - Mange overholder ikke reglerne

Det er ikke kun Johan Tesdorph, der oplever, at skovgæster i stigende grad overtræder reglerne.



En undersøgelse foretaget af skovejernes brancheforening viser, at ejere rundt omkring i landet især oplever, at skovgæster bevæger sig uden for vej og sti, og at de ikke har deres hund i snor.

- Det er løse hunde og mountainbikerne, som skaber de største irritationer og især her i bukkesæsonen. Skovejerne oplever det som en form for manglende forståelse hos skovgæsten for, hvad det betyder at have en privat skov, og at det også er en virksomhed for skovejerne, siger Tanja Olsen, der er afdelingsleder hos Dansk Skovforening, til TV2 ØSTJYLLAND.