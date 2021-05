Akut pladsmangel: Nu oprettes der nye institutionspladser

Ifølge en pressemeddelelse tager Skanderborg Kommune nu trin til at afhjælpe en del af de ramte børnefamilier, der har måttet søge langt væk efter pladser.

Der er nemlig fundet plads til, at yderligere 12 børn i Galten Skovby kan få en vuggestueplads i nærområdet. De første seks fra midten af juni og de næste seks fra juli. Det sker efter et stormøde mellem kommunen, dagtilbud, forældre og Undervisnings- og Børneudvalget.

- Pladsanvisningen har allerede gennemgået listerne for at finde dem, der har pasning længere væk end eget og nabodistriktet, og det er disse børn, som er blevet tilbudt overflytning til Skovby, udtaler Trine Frengler, formand for udvalget i Skanderborg Kommune, i pressemeddelelsen.