Politiet søger vidner: Hjemmerøvere truede kvinde med pistol: ’Give me money’

Lokalpolitiet i Silkeborg håber på hjælp fra offentligheden til at finde frem til to hjemmerøvere, som sent lørdag aften begik hjemmerøveri mod en kvin de i Silkeborg.

Pludselig bankede det på terrassedøren hjemme hos en 61-årig kvinde på Drewsensvej i Silkeborg en halv time før midnat lørdag aften.

Læs også Meningsmåling: Stor modstand mod planer om højhus

Kvinden troede, det var nogle, hun kendte, og åbnede døren. Udenfor stod to mørkklædte mænd med elefanthuer.

Truede med pistol

- Den ene tog fat i hendes hår, mens han rettede en pistol mod hende. Og så sagde den ene af røverne: 'give me money', siger politiassistent Michael Svendsen fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Kvinden fandt de kontanter, hun havde liggende, og derefter forsvandt røverne igennem baggården og videre ad Christian 8.s Vej.

Har du set noget? Lokalpolitiet i Silkeborg vil meget gerne høre fra personer, der kan have set de to røvere, eller har oplysninger om sagen. Det kan ske på telefonnummer 114.

- Kvinden er selvfølgelig noget rystet, men hun løb selv over til politistationen, som ligger lige i nærheden og anmeldte røveriet. Hun er ikke kommet fysisk til skade, fortæller Michael Svendsen, lokalpolitiet i Silkeborg.

I forbindelse med røveriet, der skete klokken cirka 23.30 lørdag aften, efterlyser politiet de to røvere, som der kun er et sparsomt signalement af.

Læs også Overlæge giver gaver til børn, der fødes i dag: - Man er noget helt særligt

De var begge mørkklædte og havde elefanthuer på. Politiet kender ikke til røvernes oprindelse.

Har du oplysninger i sagen, der kan hjælpe politiet på sporet af de to røvere, hører de meget gerne fra dig på telefonnummer 114.