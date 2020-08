OK boomer: Unge driller ældre i i kæmpe facebookgruppe

OK BOOMER.

Måske har du hørt udtrykket. Måske har du ikke. I hvert fald er det for nyligt blevet optaget i den danske ordbog.

Hvis du har hørt ordene før, har det måske været i forbindelse med, at du, eller en anden, har berettet om, hvordan verdensituationen så ud, dengang klimaproblemer ikke var noget at tage alvorligt, og du udtrykkede din mening på sociale medier.

Sidstenævnte handling har en facebookgruppe baseret deres fællesskab på.

Gruppen hedder ’En gruppe, hvor vi alle lader som om, at vi er boomers’, og den har hele 34.000 medlemmer, der parodierer og gør grin med den ældre generations færden og holdninger på det sociale medie.

Udtrykket er opstået, fordi den yngre generation mener, at den ældre generation, altså ’boomere’, ikke forstår noget som helst af de problemer, som vi har i dag

Marianne Rathje, seniorforsker, Dansk Sprognævn

En af medlemmerne i facebookgruppen er Freja Jessen, der er foredragsholder og kommer fra Nykøbing Mors.

- Det er bare en gruppe, hvor vi har lidt sjovt med ældre mennesker, der ikke helt kan finde ud af internettet og især Facebook Freja Jessen

Modpoler støder sammen

Parodierne er rettet mod generationen af babyboomere, der er født mellem 1946 og 1964, gennem små opslag, som de unge lægger op på gruppen.

Gruppen forsøger at råbe de såkaldte boomere op. De mener nemlig, at for mange ældre trænger til at komme ind i det 21. århundrede, når det gælder klimadebat og deres måde at kommunikere på.

Og her kommer de ældres holdninger og udskejelser ofte til udtryk i kommentarspor og opslag på sociale medier som Facebook.

- Det er jo to forskellige modpoler. Det er to ekstremer. Min generation går meget amok omkring det (klima red.) og boomers har måske lidt svært ved at forstå hvorfor, for de er jo vokset op med noget andet, siger Freja Jessen.

Ok, boomer er modsvaret fra de unge

Men det er ikke kun på internettet, drillerierne kommer på banen. Udtrykket ’OK, boomer’ er også kommet frem på flere danskeres læber den seneste tid.

’Ok, Boomer’ er nemlig den unge generations modsvar til den ældre generations bedrevidende tankegang. Udtrykket kan ifølge Dansk Sprognævn også forstås som en hurtig og ironisk måde at sige: ”Ja, ja, det er godt med dig”.

- Udtrykket er opstået, fordi den yngre generation mener, den ældre generation, altså ’boomere’, ikke forstår noget som helst af de problemer, vi har i dag, siger Marianne Rathje, der seniorforsker hos Dansk Sprognævn.

Optaget i den danske ordbog

Oprindeligt stammer udtrykket fra USA, og ifølge Marianne Rathje blev det i forbindelse med klimaproblematikken et generationsoprør mellem de to parter.

Og nu er ordkonstellationen netop for få måneder siden blevet en del af de danske ordbøger.

Jeg tror langt hen ad vejen, at det oprindeligt var en invitation til, at de gamle skulle komme ind i kampen.

Maria Bruselius-Jensen, lektor, Center for Ungdomsforskning, AAU.

Og ifølge Marianne Rathje er der en klar grund til, hvorfor udtrykket er rettet til de såkaldte babyboomere, der i Danmark blev også kaldt for ’De Store Årgange’.

- Det skal forstås som, at boomerne har det godt. De har haft gode jobs, de har haft lave huspriser. De har bare levet fedt, og nu skal den unge generation så betale med klimaforandringer og økonomiske situationer. Marianne Rathje

Marianne Rathje påpeger, at udtrykket både bliver brugt rent politisk og i hverdagssituationer.

Tilbage i maj skabte det debat, da Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, brugte ordet overfor en modpart i DR2-programmet ’Debatten’

Drillerierne er kærligt ment

Selvom udtrykket fremkommer nedladende, så kan det ifølge Center for Ungdomsforskning være en måde for de unge at nå deres bedsteforældres generation.

- Jeg tror langt hen ad vejen, at det oprindeligt var en invitation til, at de gamle skulle komme ind i kampen, så at sige. Særligt omkring klimaspørgsmål, men det kan også være omkring lighedsspørgsmål, siger Maria Bruselius-Jensen, lektor i ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

Freja Jessen og facebookgruppen 'En gruppe, hvor vi alle lader som om, at vi er boomers', forsøger heller ikke at håne den ældre generation.

Hun tilføjer, at det også er svært for de ældre at kontrollere brugen af internettet, når de ikke er vokset op med det på samme måde som hende og andre unge.

- Når det bliver den her joke, hvor vi gør grin med hinanden, så er det egentlig også min oplevelse, at det er kærligt ment, siger Freja Jessen.