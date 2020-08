Falske beskeder i omløb: Forlystelsespark advarer om svindel

"Det er en glæde at kunne informere dig om at du er en af de heldige vindere af konkurrencen, og har vundet 4 billetter, plus turpas der kan anvendes i Djurs Sommerland."

Læs også Krav om mundbind skaber utilfredshed i forlystelsespark

Sådan lyder det i en række falske beskeder, der ifølge Djurs Sommerland florerer på Facebook.

Beskederne er sendt fra en falsk profil, der er oprettet i forlystelsesparkens navn.

Læs også Sebastian danser sig igennem arbejdsdagen og går viralt på Instagram

For en uge siden postede den falske Djurs Sommerland-profil en konkurrence, hvor de udlodder entrébilleter til forlystelsesparken.

Og nu er de altså begyndt at skrive rundt til de 'heldige' vindere.

Det har i dag fået Djurs Sommerland til igen at advare om de falske beskeder.

- Denne besked eller konkurrence har INTET med Djurs Sommerland at gøre, og vi FRARÅDER ALLE til at trykke på links og oplyse personlige informationer, skriver Djurs Sommerland på deres Facebook-side.