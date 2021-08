Kun overgået af Mærsk i antallet af både: Nynne og Karsten sender mange hundrede på vandet hver sommer

- Jeg så en annonce i Jyllands-Posten med en sommerforretning, der var til salg. Der stod, at man kunne tjene en årsløn på fire måneder, og jeg tænkte, at det lige var noget for os. Så jeg skrev, vi var interesseret og blev nogle dage efter ringet op af en mand, der spurgte, om vi ville købe hans bådudlejning, siger Knud Bjarne Kristiansen og fortsætter:

- Jeg troede, det var en iskiosk, og havde ikke en pind forstand på kanoer og havde aldrig siddet i én. Alligevel købte vi forretningen, inden eftermiddagen var omme.

- Det er stukket helt af

Sønnen startede egentligt med at opkøbe en konkurrent for 20 år siden, og da Knud Bjarne Kristiansen og hans kone ville gå på pension, overtog han og Nynne også forældrenes forretning. På den måde er Silkeborg Kanocenter vokset til den største på vandet både i Silkeborg Søerne og på den 160 km lange Gudenå-rute fra Tørring i Syd til Randers i øst.

Virksomheden har kanoudlejning ved Slusen i Silkeborg, og det er også her, administrationen er. Den er indrettet på få kvadratmeter i en lille båd ved siden af kanoerne.