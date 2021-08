Nu lukker testcentre i hele regionen

Hvis du har vænnet dig til at blive kviktestet for coronavirus i Ry Hallerne eller i Ulstrup Sundhedscenter, skal du til at finde et andet teststed, for fra på mandag lukker Region Midtjylland 17 private kvikteststeder.

Regionen lover dog, at der fortsat vil være mindst et sted at blive kviktestet i hver kommune. Det samme gælder for PCR-teststeder.