Kampklædt politi sat ind: Mand skudt i benet

Det var noget af en velkomst en 32-årig mand, da han mandag aften dukkede op på en adresse på Arendalsvej i Silkeborg for at hente nogle ting. Her stod den nuværende beboer i rækkehuset nemlig klar i døren og skød den 32-årige i låret med et luftgevær.

Hvad optakten til mødet har været, vides ikke med sikkerhed.

- Den forurettede og hans kæreste flygter derefter fra stedet og alarmerer politiet, fortæller politikommissær Lasse Ivanøe fra lokalpolitiet i Silkeborg.