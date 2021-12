Færger genindfører særlig coronaregel

- Der er mange gode grunde til, at ophold på vogndækket ikke er tilladt, men som smittesituationen er lige nu, må vi blot konstatere, at mange særligt sårbare kan risikere ikke at kunne rejse i julen, hvis vi ikke laver en undtagelse. Derfor åbner vi nu igen for muligheden, udtaler Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, i pressemeddelelsen.



Uheldige konfrontationer

Tilbuddet om at kunne blive på vogndækket gjaldt også tidligere under coronapandemien, da danskerne endnu ikke var vaccineret.

- Vi oplevede, at mange bookede plads på vogndækket, selv om de ikke var i en særlig sårbar situation. Flere forlod bilen for alligevel at gå i passagerområdet for at købe mad eller kaffe, og det gav en række uheldige konfrontationer, som vi meget gerne vil undgå, siger Jesper Skovgaard.