Molslinjen fjerner corona-tilbud

Det er ikke længere muligt at blive i sin bil på Molslinjens færger.

Siden marts 2020 har det ellers været muligt at blive i sin bil på vogndækket, hvis man er særlig sårbar over for COVID-19. Men det har krævet ekstra sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og det er grunden til, at tilbuddet igen bliver fjernet nu.

- Hvis der skulle ske noget slemt, for eksempel færgen, der tager vand ind, skal vi vide præcis, hvor folk er. Der er nogle helt klare regler fra Søfartsstyrelsen, og det kræver mandskab at holde øje, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef for Molslinjen, til TV2 ØSTJYLLAND.