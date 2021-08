Sommerferie-rekord for færgeselskab

Biler og passagerer er valfartet med Molslinjen på tværs af Kattegat i sommerferien 2021.

Faktisk har passagertallet i sommerferieugerne 25 til 31 slået rekord.

Rederiet oplyser i en pressemeddelelse, at 237.819 biler kørte ombord på hurtigfærgerne i sommerferieugerne i år, hvilket er 14,5 procent flere end sidste år. I bilerne sad en stor del af de 698.344 passagerer, som hoppede på færgen i samme periode - syv procent flere end i 2020.

- Det har været en udfordring at være transportør under corona-perioden, så det er glædeligt at se passagererne vende så stærkt tilbage, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen, i pressemeddelelsen.