Frustrerede togpassagerer må gå forgæves: Arriva aflyser hundredvis af afgange

Politisk pres

Det haster for Arriva at komme tilbage på sporet, siger Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen, der selv er fra Silkeborg.

- Alt i alt er det jo slet ikke det, vi har indgået kontrakt med Arriva om. De skal jo leve op til den kontrakt, som de har indgået, og derfor ser jeg på situationen med meget stor alvor.

Han fortæller, at det har økonomiske konsekvenser for Arriva, når de ikke lever op til kontrakten.

I et svar til folketingets transportudvalg fremgår det eksempelvis, at Arrivas punktlighed på tværs af strækningerne i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen har været på 94,9 procent i juli. Derfor har virksomheden nu pålagt en bod, da punktligheden i juli er under kontraktens krav på 95,8 procent.

Nu forventer ordføreren, at der kommer styr på situationen.

- Man planlægger sit transportbehov, efter hvornår man regner med at toget kommer. Derfor er det også min holdning, at nu skal Arriva til at få løst de her problemer, så folk igen kan stole på, at toget kommer til tiden og afgangene ikke bliver aflyst, slår Thomas Jensen fast.