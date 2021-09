Mulig dyremishandler på spil: Heidis heste snittet på baglår og kønsdele

Er det slet ikke en mulighed, at der er noget på marken, der giver hestene de her skader?

- Dyrlægen sagde, at hvis det havde været fra en anden hest eller et bid, så havde såret været mere flosset. Det er det, der virker meget mærkeligt - at flængen er så lige og lodret. Hvis det var kommet fra, at hesten har rullet sig eller kløet sig, så havde det været mere flosset.

- Det skal være et rigtig skarpt redskab for at kunne lave sådan et snit.