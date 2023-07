Voksenskældud og mobning: Medarbejdere tør ikke sige fra over for krænkende handlinger

Ifølge en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, er der derfor givet et påbud om, at jobcentret skal have undersøgt forholdene nærmere af en ekstern aktør.

De ansatte tegner et portræt af en ledelse, der ikke er på bølgelængde med medarbejderne. For eksempel på teammøder, hvor der forekommer, at stemningen har det med at skifte fra, at de ansatte først får skældud og bagefter skal deltage i lege, finde påskeæg eller spise 'fredspiber' af lakrids.



Det fremgår også, at medarbejderne ikke tør sige fra over for de krænkende handlinger.

Direktør ser på det med alvor

Fredag kalder den ansvarlige direktør for Job og Velfærd i Syddjurs Kommune konklusionerne for skræmmende læsning.

- Der er ingen tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø er alvorligt udfordret. Det ser vi på med stor alvor. Det skal være trygt at gå på arbejde, og det arbejder vi hårdt på at få rettet op på, siger Katrine Axél.

I rapporten fremgår det, at flere medarbejdere peger på, at problemet har eksisteret i hvert fald i et år.