VIDEO: Isbjørneunger får et chok, da de møder is

Det burde ligge i deres DNA, men måske ikke når man er vokset op i en dyrepark i Østjylland. D

De to isbjørneunger Nivi og Anori i Skandinavisk Dyrepark så nemlig en smule skeptiske ud, da de for første gang vågnede op til is på deres isbjørnesø og skulle ud på den.

- De er vant til at bade, men ikke at vandet er stift. De synes jo, det er et mærkeligt koncept, så de er lidt skeptiske, siger dyreparkens direktør, Janne Tofte.

Skepsissen kan dog i lige så høj grad skyldes isens knagen, mener hun.

Allerede i dag, fredag, er ungerne en smule mere vant til konceptet, forklarer direktøren.

- De går og tygger lidt i det, og de finder jo hurtigt ud af, det ikke er farligt, siger Janne Tofte.

Ungerne fylder et år på mandag, den 12. december, og de kom ud af hulen i marts og begyndte at svømme i foråret.

- De kan sagtens klare det kolde vand, selvom de er så små, som de er, forklarer direktøren.