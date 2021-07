Rekordbevilling til museum: - Det er kæmpestort

3.000 kvadratmeter tag skal udskiftes

Pengene skal sikre udskiftningen af Gammel Estrups tag, hvor de ældste dele er fra 1800-tallet.

- Vi stod med et kæmpe problem, for det tag skal skiftes. De var virkelig vores redningsbåd her, siger museumsdirektøren og fortsætter.

- Hvis de havde afvist os, så ved jeg ikke, hvor vi skulle gå hen.