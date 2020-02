Kulturinstitution til salg: - Vemodigt og med en klump i halsen

Kunstnere som Phlake, Gilli, TopGunn og Thøger Dixgaard har besøgt den. Og i den nyeste Klovn-film kan du opleve Casper Christensen, Frank Hvam og en hel gruppe drag-queens på slap line i den.

For selvom du måske ikke har hørt om den før, så er 'El Jefe' lidt af en dansk kulturinstitution.

Den har været brugt som backstagelokale for alle mulige kunstnere, den har været mit hjem i et helt år og været et stort projekt for mig. Den har haft stor betydning for mig. Michael Aebeloe, Aarhus

Men først og fremmest, så har den været en stor del af Michael Aebeloes liv.

- 'El Jefe' har været en del af en større rejse i mit liv. Den har været brugt som backstagelokale for alle mulige kunstnere, den har været mit hjem i et helt år og været et stort projekt for mig. Den har haft stor betydning for mig, siger Michael Aebeloe fra Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Aebeloes autocamper tiltrækker så meget opmærksomhed, at det snildt kan tage et kvarter, når han skal tanke den. Foto: Michael Aebeloe. Foto: Michael Aebeloe.

Læs også Corona-mistanke på skole afkræftet: Lærer er ikke smittet

Danmarks fedeste autocamper skal sælges

'El Jefe' er en autocamper. En GMC Motorhome årgang 1973 med 4 sovepladser og en kampvægt på mere end 5.000 kilo.

Den har i sin tid lagt næsten 30.000 kilometer bag sig, men det er historien - de vilde fester, intimkoncerterne og de hyggelige stunder - snarere end kilometertælleren, der virkelig tæller.

Læs også Danmarks (nok) vildeste bus til salg – som et diskotek på hjul

I en stor del af den tid, hvor Michael Aebeloe har haft sin autocamper, har den blandt andet været brugt som del af hans virksomhed, 'Backstage Royal', hvor han lejede den ud til forskellige festivaller og events.

Utallige kendte kunstnere har igennem tiden festet og varmet op i 'El Jefe'.

I 'El Jefe' kunne man være sammen om nogle ting, der ikke handlede om de her kunstneres musik. Her handlede det bare om at 'være'. Sidde og hyggesnakke, og bare slappe af. Michael Aebeloe, Aarhus

Gennem tiden er der derfor blevet dannet et hav af historie. Utallige mennesker - kendte som ukendte - er kommet ind og ud. Hver især har de efterladt et aftryk.

- Jeg har valgt, at hænge polaroidbilleder - det passede lidt til sjælen her - op i camperen, af nogle af de mennesker, der igennem tiden har besøgt den, siger han, og fortsætter.

- I 'El Jefe' kunne man være sammen om nogle ting, der ikke handlede om de her kunstneres musik. Her handlede det bare om at 'være'. Sidde og hyggesnakke, og bare slappe af.

Læs også Herdis drev ikonisk hotel ved Himmelbjerget: - Det gør ondt at se det brænde

Gilli og Michael Aebeloe.

Nu er den sat til salg. Drømmen med 'El Jefe' er udlevet, og nye eventyr venter.

- Beslutningen har været længe undervejs, men det er et kapitel der er ved at lukke sig for mig, og så øjnede jeg muligheden for, at alle de penge der er låst i den kunne bllive til nye eventyr. Jeg vil gerne ud at rejse noget mere, siger han.

Michael Aebeloe har brugt utallige timer i selskab med sin autocamper.

Det var skæbnen

Det hele startede med, at Michael Aebeloe ville 'down-size' sit liv. Finde ud af hvor mange materielle ligegyldigheder han kunne kassere. Derfor besluttede han sig for, at han ville prøve at bo i en autocamper og leve nomadelivet.

Derfor købte han en almindelig autocamper, som var hans hjem i et års tid. Den gik dog ofte i stykker, og da han på et roadtrip til Amsterdam fik øje på 'El Jefe', var det kærlighed ved første blik.

Læs også Sten dybt frustreret: Vandaler ødelægger totalrenoveret forsamlingshus

- Jeg så, at den var på danske plader, så jeg bankede på døren. Det var et dansk par, som ville prøve livet på landevejen af. Vi udvekslede erfaringer og lidt forskelligt, og så sluttede det egentlig der, siger han, og fortsætter:

- Men så ville skæbnen, at jeg et halvt år senere kigger i Den Blå Avis, hvor den er sat til salg. Og den skulle jeg jo bare eje.

Bandet Phlake i Michael Aebeloes autocamper.

Han ringede straks til ejerne, som godt kunne huske deres møde i Amsterdam. Og heldigvis var Michael Aebeloe lige den rette profil, de ledte efter til at overtage autocamperen, som de efterhånden betragtede som en del af familien.

Finansieringen var dog mere problematisk. Det gik ikke så godt med at få solgt hans egen autocamper, hvilket var nødvendigt, hvis pengene skulle række.

- Jeg var så nervøs for, at det ikke skulle lykkes. Men de havde tænkt lidt over det, og de ville rigtig gerne have, at det var mig der fik den, så vi lavede en aftale, siger han.

Komikeren Magnus Millang.

Aftalen var, at de to parter byttede autocamper, og at Michael Aebeloe betalte lidt ekstra oven i, og at både han og de tidligere ejere kørte hver deres autocamper ud på Aarhus Camping.

Her tog han så alle sine ting fra den gamle autocamper og smed over i den nye, som han senere skulle døbe 'El Jefe'.

Det var en spændende køreprøve, for hvis jeg ikke bestod, så kunne jeg ikke komme nogen vegne. Michael Aebeloe, Aarhus.

Livet på vejen

Michael Aebeloe og 'El Jefe' boede på Aarhus Camping i to måneder. Han havde på daværende tidspunkt nemlig ikke stort kørekort. Det måtte han tage i mellemtiden.

- Det var en spændende køreprøve, for hvis jeg ikke bestod, så kunne jeg ikke komme nogen vegne, siger han.

TopGunn.

Selvom han husker positivt tilbage på tiden, så var det heller ikke uden udfordringer, når hele ens tilværelse er bundet op på så få kvadratmeter.

- Det var super fedt, men på nogle områder også udfordrende. Den har enkeltglasvinduer, så om vinteren blev det rigtig, rigtig koldt. Også fordi det er et LPG-gassystem, hvor man skal tanke, og der er bare ikke så mange tankstationer, hvor det kan lade sig gøre, siger han.

Læs også Sygeplejerske fik næsten 100.000 kr. for meget i løn

Siden har Michael Aebeloe og 'El Jefe' været uadskillelige som både roomies og virksomhedspartnere.

Der er blevet festet og levet i stor stil i autocamperens trænge men hyggelige kår. En af de mange sjove episoder, som 'El Jefe' igennem tiden har lagt lokation til, skete for nyligt.

Så spurgte de mig, om jeg havde noget imod at hoppe i dametøj og være med, og det var jeg klar på. I sidste ende slap jeg for dametøjet, men jeg endte på det store lærred rundt omrking i de danske biografsale. Michael Aebeloe, Aarhus

I forbindelse med optagelserne til Casper Christensen og Frank Hvams nye film - Klovn The Final - blev Michael Aebeloe spurgt, om de måtte bruge filmen til en optagelse, hvor Casper og Frank, i selskab med en hel gruppe drag-queens, igen var på slap line.

Casper Christensen og Frank Hvam i selskab med en gruppe drag-queens under optagelserne til den seneste Klovn-film.

Men personen, som egentlig skulle have kørt bussen under optagelserne, viste sig ikke at have stort kørekort.

- Så spurgte de mig, om jeg havde noget imod at hoppe i dametøj og være med, og det var jeg klar på. I sidste ende slap jeg for dametøjet, men jeg endte på det store lærred rundt omrking i de danske biografsale, siger han.

Bandet Tårn er et af de bands, der har afholdt intimkoncert i 'El Jefe'.

Historien gentager sig

Det bliver med en klump i halsen, når Michael Aebeloe skal af med 'El Jefe'.

Forleden ringede en kvinde til mig, som mere eller mindre havde den samme historie, som jeg i sin tid fortalte de tidligere ejere. Hun vil flytte ud af sin store lejlighed og leve mere minimalistisk. Og nu vil hun gerne købe 'El Jefe'. Michael Aebeløe, Aarhus.

Derfor er det også vigtigt for ham, at han giver den videre til den rette. Ligesom det også var det for de tidligere ejere.

Thøger Dixgaard.

Og det ønske kan mulgivis nu blive indfriet.

- Forleden ringede en kvinde til mig, som mere eller mindre havde den samme historie, som jeg i sin tid fortalte de tidligere ejere. Hun vil flytte ud af sin store lejlighed og leve mere minimalistisk. Og nu vil hun gerne købe 'El Jefe', siger han.

Selvom hjertet håber på en bestemt type, så er alle ifølge Michael Aebeloe velkomne til at købe 'El Jefe'.

- Hjertet håber, at den næste ejer kan leve drømmen videre.

'El Jefe' står lige nu i Hornslet og er via DBA sat til salg for 350.000 kroner.